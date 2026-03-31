Detuvieron a un Policía Acusado de Abuso Sexual en El Soberbio

Un efectivo de la Policía de Misiones fue detenido en las últimas horas, acusado de abuso sexual simple contra varias compañeras de la fuerza.









Según información oficial de la División Investigaciones de la Unidad Regional VIII de San Vicente, el subayudante Emanuel K. está señalado por hechos que habrían tenido como víctimas a entre tres y cuatro mujeres policías que prestan servicio en la Comisaría Segunda de El Soberbio, en la zona de Colonia Paraíso.





De acuerdo a los primeros datos, los episodios denunciados habrían ocurrido tiempo atrás. El funcionario permanece detenido mientras avanza la investigación del caso.