Se Incendió Parcialmente una Camioneta en San Vicente

El hecho se registró en la madrugada de este 26 de marzo en el barrio Ex Alumnos, en San Vicente, donde una camioneta se incendió mientras estaba estacionada frente a una vivienda.









Según informó la Unidad Regional VIII, cerca de las 5 de la mañana, por causas que aún se investigan, se produjo un foco ígneo que afectó de manera parcial a una Toyota Hilux, propiedad de un hombre de 62 años.





El vehículo se encontraba sobre la calle, frente al domicilio de su dueño al momento del incidente.





No se reportaron personas lesionadas y se realizan las pericias para determinar el origen del incendio.