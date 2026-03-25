Despiste de Combi en la Ruta 14 en San Pedro

Una combi despistó este martes por la tarde sobre la Ruta Nacional 14, en la localidad de San Pedro, y no se registraron personas lesionadas.









El hecho ocurrió alrededor de las 16:40, a la altura del kilómetro 1085, en Cerro Tatú. En el lugar trabajó personal policial tras un requerimiento.





Al llegar, constataron que el vehículo involucrado es una Toyota Hiace, perteneciente a la empresa Casinos del Moconá, conducida por un hombre de 35 años, que circulaba en sentido sur a norte, desde San Pedro hacia Bernardo de Yrigoyen.





Por causas que se investigan, el conductor perdió el control, despistó y el rodado terminó volcado sobre uno de sus laterales, en la calzada.





No hubo heridos y se registraron únicamente daños materiales.