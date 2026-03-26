San Vicente: Detuvieron a un Hombre por Amenazar a su Ex Pareja y Violar una Restricción

Un hombre de 53 años fue detenido en la mañana de este jueves en la localidad de San Vicente, acusado de incumplir una prohibición de acercamiento y amenazar a su ex pareja.









El hecho ocurrió en una vivienda ubicada sobre la calle Ricardo Balbín, donde, según la denuncia de la mujer, el implicado se presentó en el domicilio y la habría agredido verbalmente, además de proferir amenazas.





La intervención policial se dio tras el llamado de una vecina al 911, quien alertó sobre gritos provenientes del lugar.





Efectivos de la Comisaría de la Mujer acudieron de inmediato y, al notar la presencia policial, el hombre intentó darse a la fuga e incluso habría intentado agredir a los uniformados.





Finalmente fue reducido y detenido en el lugar. Quedó alojado en sede policial a disposición de la Justicia.