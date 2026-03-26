Motocicleta Robada fue Recuperada tras un Operativo en San Vicente

Este miércoles por la mañana, una motocicleta que había sido sustraída fue recuperada en la localidad de San Vicente.









La denuncia fue realizada por una mujer de 35 años, vecina del barrio Ibáñez, quien informó el robo de su Motomel Serie 2 de 150 cilindradas.





A partir del aviso, la Policía desplegó un operativo cerrojo y rastrillajes en distintos sectores. Luego de recorrer la zona y recabar datos entre vecinos, el rodado fue encontrado abandonado detrás de un aserradero sobre la avenida Constitución.









La motocicleta fue secuestrada y trasladada a una dependencia policial. Interviene el juzgado correspondiente y continúan las tareas para identificar al responsable del hecho.