Despiste de Motocicleta Dejó dos Heridos en la Ruta Costera 2

Un siniestro vial se registró a las 00:02 de este lunes sobre la Ruta Costera 2, en Colonia Paraíso, en el tramo que une El Soberbio con Saltos del Moconá.









Bomberos Voluntarios de El Soberbio fueron alertados por la Comisaría Seccional Primera sobre el despiste de una motocicleta con dos personas lesionadas. Al arribar al lugar, la dotación constató el hecho y asistió a los ocupantes del rodado.





El conductor fue identificado como Marcos G., de 26 años, quien manejaba una motocicleta Yamaha YBR de 125 centímetros cúbicos. Presentaba lesiones leves.





En tanto, su acompañante, Fernanda R., de 16 años, sufrió lesiones de consideración, por lo que fue derivada a un centro de mayor complejidad.





Ambos fueron trasladados en ambulancia al hospital local. Las causas del siniestro son materia de investigación.