Detuvieron a un Hombre Armado en el Barrio Tealera de Dos de Mayo

Un hombre de 44 años fue detenido el viernes por la noche en el barrio Tealera, en Dos de Mayo, por tenencia y portación ilegal de arma de fuego.




El procedimiento se realizó alrededor de las 22:20. En el lugar fue aprehendido Rodrigo D. R., domiciliado en el paraje Pueblo Illia.


En su poder la Policía secuestró una escopeta calibre 24, sin marca ni numeración visible, y siete cartuchos del mismo calibre.


Por disposición del Juzgado interviniente, se le notificó la instrucción de la causa y quedó a disposición de la Justicia.


