Murió una Adolescente de 13 años tras ser Atropellada en la Ruta 14, Fracrán

Una adolescente de 13 años falleció este domingo por la tarde luego de haber resultado gravemente herida en un siniestro vial registrado sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 1015, Fracrán.









El hecho ocurrió cerca de las 16:45, cuando una camioneta Toyota Hilux conducida por un hombre de 28 años, domiciliado en San Vicente, que circulaba en sentido Fracrán–San Vicente, embistió a la menor que caminaba sobre la cinta asfáltica, por causas que se investigan.





La víctima fue identificada como Leonarda González, domiciliada en la aldea Pai Antonio Martínez, Fracrán. Tras el impacto fue trasladada de urgencia al hospital de San Vicente con lesiones de gravedad.





Horas más tarde, cerca de las 19:30, se confirmó su fallecimiento a causa de las heridas sufridas. El médico policial diagnosticó fractura grave de cráneo y múltiples fracturas en distintas partes del cuerpo.





Por disposición de la Justicia, el cuerpo fue entregado a sus familiares para el velatorio e inhumación. La Policía continúa con las actuaciones para establecer las circunstancias del siniestro.