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Despiste de una Camioneta en El Soberbio dejó dos Personas con Lesiones

Un despiste vehicular se registró este domingo 16 de marzo a la 1:35 de la madrugada en un camino terrado del paraje San Ignacio, en la localidad de El Soberbio.



Por causas que se investigan, una camioneta Ford Ranchero conducida por José Luis P., de 27 años, perdió el control y terminó sobre la banquina. El conductor sufrió una herida cortante leve en el brazo izquierdo.


En el vehículo también viajaba Leandro B., de 47 años, quien presentó escoriaciones leves en la mano izquierda.


Ambos fueron asistidos en el hospital local y posteriormente dados de alta.

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