Murió un Trabajador Electrocutado en San Pedro

Un hombre de 50 años falleció este domingo por la mañana tras sufrir una descarga eléctrica mientras realizaba tareas de limpieza en un establecimiento yerbatero en San Pedro.









La víctima fue identificada como Antonio Martínez. El hecho ocurrió en un predio ubicado sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 1051.





De acuerdo a los primeros datos, el hombre manipulaba una hidrolavadora en el exterior del edificio cuando recibió la descarga que le provocó la muerte en el lugar.





Efectivos policiales acudieron tras el aviso y constataron el fallecimiento. Se dio intervención a la División Criminalística y al médico policial para las pericias correspondientes.





El lugar quedó resguardado mientras avanzan las actuaciones judiciales para determinar las circunstancias del hecho.