Choque Entre Moto y Camioneta dejó un Hombre Herido en Dos de Mayo

Un siniestro vial se registró este domingo a las 20:17 sobre la avenida El Colono, en la localidad de Dos de Mayo.









Por causas que se investigan, una motocicleta Zanella 150 centímetros cúbicos, conducida por un hombre de 45 años identificado como Luis V., colisionó con una camioneta Toyota Hilux al mando de Zergio Z., de 63 años.





El motociclista sufrió un hematoma en el ojo derecho, cortes en el rostro y en un antebrazo, además de un golpe en la rodilla. Fue asistido en el lugar y luego dado de alta.





En tanto, el conductor de la camioneta no presentó lesiones. La Policía labró un acta de infracción y retuvo su licencia de conducir por no contar con la Verificación Técnica Vehicular vigente.