Tragedia en El Soberbio: Murió una Beba tras caer una Rama sobre una Vivienda

Una beba de 3 meses falleció este jueves por la noche en el paraje Dos de Abril, en la localidad de El Soberbio, luego de que una rama de gran tamaño cayera sobre la vivienda donde se encontraba junto a su madre.









La víctima fue identificada como Yenifer Milagros Batista. De acuerdo al informe del médico policial, la menor sufrió un traumatismo de cráneo con fractura, lesiones que le provocaron la muerte.





Según las primeras averiguaciones, la joven madre, de 18 años, estaba junto a la bebé al momento del hecho, cuando una rama de un árbol seco impactó sobre la casa.





Por disposición de la Justicia, el cuerpo fue entregado a los familiares para el sepelio correspondiente.