Robaron una Camioneta a Mano Armada Sobre la Ruta Nacional 14 en San Vicente

Un hombre de 57 años denunció el robo de su camioneta durante un asalto a mano armada ocurrido cerca de la medianoche del jueves en la localidad de San Vicente.









Según la denuncia, la víctima circulaba en una Toyota Hilux blanca, dominio AB141LA, y al detenerse frente a la vivienda de un amigo, sobre la Ruta Nacional 14 a la altura del kilómetro 981, fue interceptado por al menos tres hombres encapuchados y armados que descendieron de otro vehículo. Bajo amenazas, los delincuentes le sustrajeron la camioneta y escaparon del lugar.





La Policía inició una investigación para dar con los autores del hecho y recuperar el rodado. No se informaron personas lesionadas.