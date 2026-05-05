Adolescente Grave tras Despiste en Moto en El Soberbio

Un menor de 13 años fue derivado e internado en el Hospital Madariaga luego de despistar con una motocicleta sobre la Ruta Provincial 2, a la altura del kilómetro 9, en El Soberbio. El hecho ocurrió el domingo por la noche y fue informado el lunes por el hospital local, donde ingresó acompañado por su madre.









El adolescente presentaba un hematoma subgaleal de gran tamaño, sangrado nasal, múltiples excoriaciones en pierna y espalda, y una lesión en el tobillo derecho. Se encontraba lúcido al momento de la atención inicial, por lo que fue trasladado para estudios de mayor complejidad.





Ya en el centro de mayor nivel, los médicos diagnosticaron fractura de cráneo con hematoma epidural, además de las lesiones previas, por lo que permanece internado en observación.





En el marco de la investigación, se procedió al secuestro de una motocicleta Motomel 150 cc involucrada en el hecho.