Volcó una Maquinaria Agrícola en Dos de Mayo y el Conductor Resultó Ileso

Una maquinaria agrícola despistó y volcó durante la noche del sábado en el barrio El Mirador de Dos de Mayo. El conductor, un hombre de 73 años, no sufrió lesiones.









El hecho ocurrió cerca de las 22 horas sobre una calle terrada, cuando por causas que se investigan la máquina agrícola guiada por Waldimiro S. perdió el control y terminó volcando al costado del camino.





Tras el siniestro, se constató que el conductor se encontraba en buen estado de salud y no fue necesario su traslado a un centro médico. En el lugar trabajaron efectivos de la Unidad Regional VIII, quienes realizaron las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias del hecho.