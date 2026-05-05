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Choque entre Camioneta y Moto en San Vicente: una Joven fue Hospitalizada

Un siniestro vial se registró este martes a las 18:03 en la intersección de las avenidas Libertador y Democracia, en San Vicente.



Bomberos Voluntarios acudieron al lugar tras un llamado de emergencia y asistieron a las personas involucradas, brindando primeros auxilios y asegurando la zona para evitar nuevos incidentes.


En el hecho participaron una camioneta Volkswagen Amarok V6, conducida por una mujer de unos 45 años, y una motocicleta Motomel Blitz 110, guiada por una joven de aproximadamente 20 años.


La conductora del rodado menor fue trasladada al hospital local con lesiones.

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