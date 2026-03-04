Detectan Ocupación Ilegal en Zona Rural de San Pedro y Secuestran un Arma y una Moto

La Policía detectó una presunta usurpación en un lote rural de San Pedro y secuestró un arma de fuego y una motocicleta.

















El procedimiento se realizó durante recorridas de prevención en la zona. El hecho fue constatado en el lote 114, ubicado a unos ocho kilómetros al noroeste de la rotonda Palmera Boca–San Pedro. En el lugar se observó un rozado sin autorización y una construcción precaria tipo campamento, que sería utilizada para ocupar el terreno de manera ilegal.

















Al momento de la inspección no había personas en el sitio. Dentro de la estructura los efectivos hallaron una escopeta marca Taurus calibre 16, cargada, con cartuchos del mismo calibre, y una motocicleta Motomel de 110 centímetros cúbicos con la numeración presuntamente limada.









Personal de la Comisaría Seccional Primera procedió al secuestro del arma, la munición y el rodado. Se iniciaron actuaciones por usurpación y tenencia ilegal de arma de fuego, con intervención judicial, mientras continúa la búsqueda de los posibles involucrados.











