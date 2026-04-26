Camión Despistó sobre la Ruta 14 en San Pedro y no Hubo Lesionados

Un camión despistó este domingo sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 1047, en inmediaciones de la rotonda de acceso a San Pedro, sin que se registraran personas lesionadas.









Por causas que se investigan, un Scania al mando de un hombre de 35 años perdió el control y salió de la calzada.





El conductor fue trasladado al hospital local, donde fue examinado y se informó que no presentaba lesiones, aunque quedó en observación preventiva.





En el lugar trabajó personal policial, que realizó las actuaciones para establecer la mecánica del siniestro.



