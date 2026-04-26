Acompañan a San Vicente Informa

Camión Despistó sobre la Ruta 14 en San Pedro y no Hubo Lesionados

Un camión despistó este domingo sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 1047, en inmediaciones de la rotonda de acceso a San Pedro, sin que se registraran personas lesionadas.



Por causas que se investigan, un Scania al mando de un hombre de 35 años perdió el control y salió de la calzada.


El conductor fue trasladado al hospital local, donde fue examinado y se informó que no presentaba lesiones, aunque quedó en observación preventiva.


En el lugar trabajó personal policial, que realizó las actuaciones para establecer la mecánica del siniestro.


Entradas antiguas

📰 NOTICIAS PROVINCIALES

Misiones Informa
Cargando noticias...
Ver más noticias en MisionesInforma.com.ar →

También acompañan a San Vicente Informa

Columnas, análisis y opinión

San Vicente Informa 2026