Conductor Chocó, Dejó a su Acompañante Herido y Huyó: lo Buscan en San Vicente

Un conductor es intensamente buscado en San Vicente luego de protagonizar un siniestro vial, dejar herido a su acompañante y escapar del lugar sin asistirlo.









El hecho ocurrió cerca de las 7 de la mañana de este sábado sobre calle Facundo Quiroga, donde un utilitario Fiat Fiorino, por causas que se investigan, perdió el control e impactó contra una Toyota Hilux y un Ford Focus que estaban estacionados.









Como consecuencia del choque, un joven de 19 años que viajaba como acompañante resultó lesionado y fue asistido en el lugar, mientras aguardaba evaluación médica para determinar la gravedad de las heridas.





Según se informó, tras el impacto el conductor descendió del vehículo y se dio a la fuga, abandonando la escena.





Efectivos de la Comisaría Primera de San Vicente trabajaron en el lugar e iniciaron un operativo para localizar al conductor, que hasta el momento permanece prófugo.