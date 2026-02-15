Violento Robo en una Vivienda de San Vicente

Dos delincuentes armados ingresaron a una vivienda durante la madrugada de este domingo. Según registros fílmicos, el hecho ocurrió a la 1:35, cuando los sospechosos forzaron y derribaron la puerta principal. En ese momento no había ocupantes en el inmueble.









De acuerdo a las imágenes, los autores habrían actuado con información previa, ya que durante el robo mencionaban que buscaban un elemento específico. Permanecieron en el lugar alrededor de cuatro minutos y medio y se retiraron tras hallar, según dicen en el vídeo, un arma calibre 9 milímetros con municiones.





Uno de los implicados tenía el rostro descubierto, vestía remera azul, pantalón negro, zapatillas negras, guantes grises y barba, con una edad estimada en 35 años. El segundo llevaba gorra azul oscura, rostro parcialmente cubierto, remera verde oliva de manga larga, bermuda gris, guantes rojos y zapatillas negras, con una edad aproximada entre 25 y 30 años. Según las filmaciones, su cómplice lo habría llamado Franco.





El denunciante, un hombre de 32 años domiciliado sobre Ruta Nacional 14 kilómetro 976, reportó la sustracción de una caja de vidrio con seis relojes de baja calidad y únicamente un cargador de pistola marca Bersa calibre 9 milímetros con 17 cartuchos, no así el arma.









Trabajan en el caso las divisiones de Cibercrimen y Policía Científica de la Unidad Regional VIII. Las víctimas señalaron que sería el tercer hecho de características similares ocurrido en la zona y que hasta el momento no fue esclarecido.





Video:



