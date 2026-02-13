Choque Entre Auto y Moto dejó dos Personas Heridas en San Vicente

El siniestro vial se registró este viernes a las 19 sobre la Ruta Nacional 14 a la altura del kilómetro 977.









Por causas que se investigan, colisionaron un automóvil Renault Logan conducido por Susana P., de 46 años, quien resultó lesionada, y una motocicleta Motomel S2 manejada por Lucio M., de 38 años, que también sufrió heridas.





En el automóvil también viajaba Sofía F., de 5 años, quien no sufrió lesiones. Ambas oriundas del Barrio San José de San Vicente.





Los heridos fueron asistidos y su estado de salud aún no se informó oficialmente.