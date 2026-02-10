Incendio Destruyó dos Galpones con Tabaco y Maquinaria en El Soberbio

Un incendio estructural consumió por completo dos galpones en la noche del lunes en Colonia Chafariz, en la localidad de El Soberbio.









El hecho se registró alrededor de las 22:20 en el kilómetro 23 de la Ruta Costera Nº 2, en el tramo que une El Soberbio con Colonia Alicia. El fuego afectó un galpón de 20 por 12 metros, con techo de cartón, donde se almacenaban aproximadamente 2.500 kilos de tabaco tipo Burley. También fue alcanzado otro galpón de 12 por 15 metros, con techo de zinc, que contenía más tabaco, un tractor marca Valmet y una motocicleta Zanella color azul.









Los bienes estaban al cuidado de un hombre identificado como Marcos R. Bomberos Voluntarios de El Soberbio trabajaron en el lugar y lograron sofocar las llamas. No se registraron personas lesionadas.





Hasta el momento se desconoce el origen del incendio.



