Dos de Mayo: Investigan Muerte de una Mujer de 57 años

Una mujer identificada como Claudia Solari, de 57 años, ingresó sin vida este jueves cerca del mediodía al Hospital de San Vicente, trasladada en un vehículo particular por su concubino.

Según el examen del médico policial, el cuerpo presentaba signos compatibles con ahorcadura.


Se estableció que el hecho ocurrió en el domicilio de la mujer, ubicado en el kilómetro 964 de la Ruta Nacional 14, en Dos de Mayo. En el lugar trabajó personal de la Policía Científica realizando pericias.


El Juzgado interviniente ordenó la autopsia y la toma de declaración testimonial al concubino.


