Se Incendió Parcialmente la Camioneta de Bromatología de San Vicente

Una camioneta utilitaria Peugeot Boxer destinada al área de Bromatología (Patente AGW 738) de la Municipalidad de San Vicente se incendió parcialmente. El hecho ocurrió días atrás, aunque trascendió públicamente en las últimas horas.









El vehículo se encontraba dentro del sector de Maestranza cuando se produjo el siniestro. Hasta el momento no se informaron oficialmente las causas del incendio.





De acuerdo a las características visibles en la unidad, el fuego habría comenzado en el interior del habitáculo, principalmente en la parte trasera utilizada para carga o traslado de equipamiento. Se observó destrucción de vidrios laterales y traseros, además de presencia de hollín y carbonización en la zona interna superior.





Entre las posibles causas se mencionan fallas eléctricas en cableados auxiliares, equipos agregados al vehículo, baterías o sistemas de carga. También se analiza la posible combustión de materiales inflamables transportados en el furgón, como productos químicos, desinfectantes, solventes o aerosoles.









Para establecer el origen del incendio sería necesario acceder al informe del peritaje en el que hará hecho el revisado del sistema eléctrico, análisis de restos combustibles, control de instalaciones adicionales y verificación del mantenimiento reciente de la unidad.





Tras lo ocurrido, se evalúa reforzar protocolos de seguridad en el galpón de Maestranza, incluyendo control y recarga de extintores y otros elementos preventivos.





Un antecedente similar se registró en el año 2015, cuando una utilitaria del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad (CONADIS) sufrió un incendio parcial junto a otros vehículos dentro de un taller mecánico.





En ninguno de los casos se registraron personas lesionadas.