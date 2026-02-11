Nadadora de San Vicente Entrena con el Seleccionado Nacional Adaptado

La nadadora adaptada Mía Fagúndez, de 15 años y oriunda de San Vicente, participa esta semana de un campo de entrenamiento del seleccionado argentino en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, conocido como CeNARD, en la ciudad de Buenos Aires. Es la única deportista de Misiones convocada.









Las actividades comenzaron el lunes y finalizan este jueves. Este miércoles, la práctica se desarrolló en la pileta del Club Atlético River Plate, donde compartió entrenamientos con nadadores adaptados que se preparan para los Juegos Parapanamericanos.









La convocatoria se produjo luego de sus participaciones en distintas ediciones de los Juegos Nacionales Evita, incluido el certamen realizado en 2025. A partir de esos resultados fue incluida en el programa de desarrollo de jóvenes nadadores adaptados con proyección deportiva.





Los entrenamientos están a cargo de profesores especializados según cada tipo de discapacidad. Fagúndez compite en la categoría de baja visión y trabaja bajo la supervisión del profesor Jorge Armando Flores.





Para concretar el viaje, contó con apoyo de la Municipalidad de San Vicente para su participación en la concentración nacional.



