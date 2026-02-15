Secuestraron más de Cuatro Toneladas de Marihuana en una Vivienda Cerca de Dos Mayo, sobre la Ruta Provincial 11

Un operativo antidrogas terminó con el secuestro de más de cuatro toneladas de marihuana durante un allanamiento realizado en un domicilio ubicado sobre la Ruta Provincial 11.









El procedimiento fue ordenado por la Justicia Federal y ejecutado por personal de una fuerza nacional con apoyo de distintas divisiones operativas.





Durante el registro de la vivienda, los efectivos hallaron 217 bultos de distintos tamaños envueltos en film transparente. En su interior había 4.188 paquetes rectangulares que, tras ser sometidos a pruebas de campo, confirmaron que se trataba de cannabis sativa. El peso total incautado fue de 4.166 kilos con 714 gramos.





Además, los uniformados secuestraron una camioneta que tenía prohibición de circular, una motocicleta, un teléfono celular y dos dispositivos de almacenamiento digital que serán analizados en el marco de la causa.





Por disposición judicial, toda la droga y los elementos encontrados fueron decomisados. En el procedimiento también fueron detenidas dos personas.



