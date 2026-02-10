Dos de Mayo: Choque Entre Auto y Moto Dejó dos Heridos, uno Grave, a Metros de un Radar Móvil

Un siniestro vial entre un automóvil y una motocicleta dejó dos personas lesionadas, una de ellas con heridas de gravedad, este lunes cerca de las 16:54 sobre la Ruta Nacional Nº 14, a la altura del kilómetro 953, en Dos de Mayo.









Por causas que se investigan, colisionaron una camioneta Ford EcoSport, conducida por un hombre de 55 años, que iba acompañado por una mujer de 46, ambos sin lesiones, y una motocicleta BMW de 1300 centímetros cúbicos, guiada por un hombre de 35 años, quien circulaba junto a una mujer de 30.





A raíz del impacto, el conductor de la moto sufrió fractura expuesta en la pierna izquierda y una herida cortante en el muslo izquierdo. En tanto, su acompañante presentó una herida cortante en el torso y lesiones en el pie izquierdo.





El hecho ocurrió a escasos metros de un radar móvil que se encontraba instalado en el lugar.









Por disposición del Juzgado interviniente, se notificó la instrucción de la causa al conductor del vehículo. El test de alcoholemia realizado arrojó resultado negativo.