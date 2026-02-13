Acompañan a San Vicente Informa

Detuvieron a un Hombre tras Amenazar a su Pareja con un Machete en Dos de Mayo

Un hombre de 49 años fue detenido anoche luego de amenazar a su pareja con un machete en el paraje Saltito 2.



El hecho se registró cerca de las 21:53, cuando una mujer de 27 años avisó a la Policía que su pareja la intimidaba verbalmente dentro de la vivienda mientras exhibía un arma blanca.


Efectivos de la Comisaría Seccional Segunda llegaron al lugar, redujeron al acusado y lo detuvieron. Durante el procedimiento, los uniformados secuestraron el machete que habría sido utilizado en el hecho.


El hombre fue trasladado a una dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia.

