Choque entre Motos en Dos de Mayo dejó un Herido Grave y otro Leve

Un siniestro vial ocurrió este jueves a las 18:23 sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 955.









El hecho involucró a dos motocicletas. Una Gilera Smash 110 cilindradas era conducida por un joven de 26 años, quien sufrió politraumatismos leves y tendrá siete días de recuperación.





La otra motocicleta, una Rouser 150 cilindradas, era guiada por un hombre de 29 años, quien resultó con politraumatismos y fractura de muñeca. Por la gravedad de las lesiones fue derivado al Hospital SAMIC de Oberá, ubicado en Oberá.





Trabajó en el lugar personal policial y se investigan las circunstancias del siniestro.



