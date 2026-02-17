Incendio en un Aserradero de San Pedro: no Hubo Heridos

Un incendio parcial se registró esta tarde en un aserradero ubicado en el barrio San Francisco, en la zona de la rotonda de San Pedro.









En el lugar trabajaron bomberos, quienes lograron controlar y extinguir el foco ígneo, evitando que el fuego se propagara a otros sectores del predio. Las causas del siniestro son materia de investigación.





El hecho dejó daños materiales en parte de las instalaciones y no se reportaron personas lesionadas. Se iniciaron las actuaciones correspondientes para establecer el origen del incendio.