Noticias más leídas
Choque y Vuelco a Metros de la Municipalidad de San Vicente
Un violento accidente de tránsito se produjo este mediodía …
Un Hombre fue Hallado Muerto en San Vicente
Un hombre de 29 años fue hallado sin vida este martes por l…
Un Hombre de 88 años Murió en San Vicente al Incendiarse su Vivienda Durante la Madrugada
Un incendio de gran magnitud registrado en la madrugada de …
Jóven de 18 Años se Habría Suicidado en San Pedro
En la tarde de este jueves, un joven de 18 años, identifica…
Murió el Joven que Fue Abandonado Inconsciente en San Pedro
Un joven de 21 años, identificado como Anselmo De Olivera, …
Dos Personas Resultaron Lesionadas en San Vicente
Dos personas resultaron con lesiones tras un siniestro vial…
Choque Entre Motocicletas en El Soberbio Dejó Cuatro Personas Lesionadas
Un siniestro vial entre dos motocicletas se registró en la …
Denuncian el Hurto de una Mochila con una Notebook y un Celular
Una joven de 24 años denunció este jueves por la noche el h…
Cuatro Demorados tras una Violenta Riña en la vía Pública en San Vicente
Durante la mañana de este jueves, la Policía intervino en u…
Posible Incendio Intencional Destruyó por Completo una Vivienda de Madera y no Hubo Heridos
Un incendio consumió totalmente una vivienda de madera dura…