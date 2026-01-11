Un Incendio Destruyó una Casa en San Pedro

Un incendio consumió por completo una vivienda de madera en el barrio Zona Industrial de la ciudad de San Pedro. El hecho no dejó personas lesionadas.









El siniestro ocurrió este domingo poco antes del mediodía, en inmediaciones de la estación de servicio Axion. Al lugar acudieron efectivos de la Comisaría Seccional Primera de la Unidad Regional XIV, tras ser alertados sobre el foco ígneo.





Se trataba de una casa de aproximadamente 6 por 7 metros, perteneciente a una pareja de 51 y 45 años. Según indicaron los propietarios, el incendio se habría iniciado de manera accidental por una fuga de gas.





Al momento del hecho, los ocupantes no se encontraban en el inmueble, lo que evitó consecuencias mayores. Bomberos Voluntarios trabajaron en el lugar y lograron sofocar las llamas.





El incendio provocó importantes daños materiales, sin registrarse personas heridas.