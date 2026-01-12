Siniestro Vial Entre un Auto y una Moto en San Vicente: un Joven Resultó con Lesiones

El domingo alrededor de las 20:40, se registró un siniestro vial en el actual kilómetro 978 de la Ruta Nacional 14, San Vicente.





El hecho involucró a un automóvil Fiat Uno, conducido por Marcelo P., de 32 años, quien resultó ileso, y una motocicleta Honda Twister 250 cc, guiada por Eduardo B. d. L., de 18 años, quien sufrió lesiones.





Según se informó posteriormente, el motociclista presentó politraumatismos leves, escoriaciones múltiples y una herida cortante en una rodilla, por lo que recibió atención médica y fue dado de alta, con un período de recuperación estimado en 12 días.





En tanto, el conductor del automóvil dio positivo en el test de alcoholemia, motivo por el cual el vehículo fue retenido por infracción a la normativa de tránsito.



