Misiones Prueba el Cultivo de Café en Sistemas Agroforestales

En distintos puntos de Misiones se desarrollan ensayos para evaluar la adaptación del café como posible alternativa productiva. Se trata de pruebas con cuatro variedades implantadas en sistemas agroforestales, en una provincia donde históricamente predomina la producción de yerba mate.









Las plantaciones se realizaron en tres sitios: la Escuela Agrotécnica de Eldorado, la Cooperativa Agropecuaria Yapeyú Limitada de Guaraní y el Centro Hortícola de San Vicente. En todos los casos se utilizó un marco de plantación de 2,5 metros por 1,5 metros, integrando el café con cobertura arbórea existente para generar condiciones de mayor protección frente a heladas y enfermedades.





En Eldorado, el ensayo se llevó adelante en una parcela ya arborizada, con árboles nativos dispuestos en hileras. Allí se implantaron variedades Geisha, C3 y Arará, junto a una variedad local recuperada de antiguas plantaciones de café robusta. Las genéticas presentan diferencias en rendimiento, resistencia a enfermedades, tolerancia a sequía y calidad de taza.





En la cooperativa de Guaraní, la plantación se realizó bajo monte nativo, con la variedad local, mientras que en San Vicente se utilizó un dosel de pinos, ante la falta de especies nativas en el lugar. En uno de los sitios, las plantas fueron tratadas con un biofertilizante a base de Trichoderma.





Los ensayos buscan registrar el comportamiento del cultivo en diferentes condiciones de suelo y clima, y analizar si el café puede desarrollarse en sistemas agroforestales dentro de la provincia. A partir de esta etapa, se continuará con el seguimiento técnico de las parcelas para evaluar su viabilidad productiva a mediano y largo plazo.





El trabajo apunta a generar información local sobre el cultivo de café y su posible incorporación como complemento a las producciones tradicionales de Misiones.