Recuperaron Motos Robadas en San Pedro

La Policía de Misiones recuperó dos motocicletas denunciadas como robadas en la ciudad de San Pedro y, en otro procedimiento, detuvo a un joven por maniobras peligrosas y ruidos molestos en la vía pública en Campo Viera. Los operativos se realizaron durante la madrugada de este miércoles.









En el primer caso, efectivos de la comisaría Seccional Primera y del Comando Radioeléctrico localizaron en el barrio Palmera Boca una motocicleta Corven Hunter de 150 centímetros cúbicos que había sido sustraída días atrás. Tras la verificación de los números de motor y cuadro, se confirmó que se trataba del rodado denunciado y fue secuestrado.





En un segundo procedimiento, también en San Pedro, se esclareció el robo de una motocicleta Motomel denunciado por una mujer. La investigación permitió identificar a un adolescente de 17 años, quien indicó el lugar donde había abandonado el vehículo, en la zona de Colonia Esmeralda. La moto fue recuperada y el menor, tras el examen médico, fue entregado a su madre.





Los rodados recuperados quedaron a disposición de la Justicia.







