Grave Accidente Entre un Auto y una Moto en San Vicente: un Joven Permanece Internado

Un grave siniestro vial se registró en la noche del sábado 11 de enero sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 976, en jurisdicción de San Vicente.









El hecho ocurrió cerca de las 22:10 e involucró a un automóvil Peugeot 207, conducido por Kevin G., de 30 años, quien resultó ileso, y una motocicleta Honda Titán 150 cc, guiada por Leonardo F., de 22 años, quien sufrió lesiones de gravedad.





Según el parte médico, el motociclista presenta fractura de tibia y peroné en la pierna izquierda, con un tiempo probable de curación superior a los 45 días, motivo por el cual permanece internado en el hospital local.





Ambos conductores arrojaron resultado negativo en el test de alcoholemia. Por disposición judicial, los vehículos fueron secuestrados y se dio intervención a la autoridad judicial y a la Fiscalía correspondiente.