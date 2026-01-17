Demoraron a un Motociclista Alcoholizado en San Vicente

Durante un control vial sobre la Ruta Nacional 14, la Policía demoró a un motociclista que circulaba alcoholizado en jurisdicción de San Vicente.









El procedimiento se realizó este sábado 17 de enero, cerca de las 18:20, a la altura del kilómetro 975. Allí, efectivos del Comando Radioeléctrico San Vicente detuvieron la marcha de una motocicleta Motomel 125.

El conductor, identificado como David B., de 50 años, presentaba signos evidentes de haber ingerido alcohol. El test de alcoholemia arrojó un resultado positivo de 2,313 gramos por litro de aire espirado.

Ante esta situación, el rodado fue retenido y el motociclista quedó demorado por infracción a la normativa vigente.