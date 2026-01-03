Siniestro Vial en San Vicente Dejó a una Mujer y una Menor Lesionadas

Un siniestro vial se registró en la tarde de este sábado en la intersección de la avenida Libertador y la calle Facundo Quiroga de San Vicente, donde un automóvil habría embestido a dos peatones. Como consecuencia del impacto, una mujer y una menor de edad resultaron lesionadas y debieron ser asistidas para su evaluación médica.





El hecho ocurrió alrededor de las 19:31 y fue protagonizado por un Peugeot 208, conducido por un hombre de 44 años, identificado como Marcelo Oscar S., quien circulaba acompañado por una mujer de 33 años. Ambos ocupantes del vehículo resultaron ilesos.





Por causas que son materia de investigación, el rodado habría colisionado a Natalia Andrea K., de 44 años, y a una niña de 9 años, quienes sufrieron lesiones y fueron atendidas por personal de salud. En el lugar intervinieron efectivos policiales y se realizaron las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias del hecho.



