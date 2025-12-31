Un Motociclista Resultó Lesionado tras un Choque en San Vicente

Un siniestro vial registrado ayer martes por la noche sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del actual kilómetro 977, en la localidad de San Vicente, dejó como saldo a un motociclista lesionado que debió ser derivado para su evaluación médica.









El hecho ocurrió alrededor de las 21:40, cuando por causas que aún se investigan, colisionaron una motocicleta Honda Bros 125 cc, conducida por Raúl O. (20), y un automóvil Peugeot 305, al mando de Claudia B. (51), quien no sufrió lesiones.





Tras el impacto, efectivos policiales y personal de salud acudieron al lugar y brindaron asistencia al conductor del rodado menor, quien fue trasladado al Hospital SAMIC para la realización de estudios de mayor complejidad.





Las actuaciones quedaron a cargo de la Comisaría 1ª de San Vicente, dependiente de la Unidad Regional VIII.



