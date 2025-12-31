Un Hombre Alcoholizado en Fracrán Disparó Contra su Hijo de 15 años y fue Detenido

Un grave episodio de violencia intrafamiliar se registró en la noche de ayer martes en la localidad de Fracrán, donde un hombre de 58 años fue detenido tras efectuar disparos con un arma de fabricación casera en dirección a su hijo adolescente.





El hecho ocurrió alrededor de las 23:50 del 30 de diciembre, en Colonia Santa Rita, cuando el agresor, identificado como T. Roberto, llegó a su vivienda en aparente estado de ebriedad y, tras una discusión, efectuó varios disparos con una “tumbera” hacia su hijo de 15 años, quien afortunadamente no resultó lesionado.





Alertada la Policía y ante la gravedad de la situación, se desplegó un operativo en la zona que permitió interceptar y detener al sospechoso cuando intentaba huir a bordo de una motocicleta.





Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron un arma de fuego de fabricación casera tipo “tumbera”, con un cartucho calibre 36 sin percutar, además de dos armas blancas, elementos que quedaron a disposición de la Justicia.





Por disposición del juez interviniente, el hombre quedó detenido y fue notificado de la causa correspondiente.