La Policía Avanza en la Identificación de Sospechosos tras el Secuestro de un Auto Robado en Buenos Aires

La Policía profundiza una investigación para identificar a los delincuentes que utilizaban un vehículo robado en la provincia de Buenos Aires para la presunta comisión de ilícitos, intimidaciones y maniobras de contrabando en el norte provincial. Uno de los ocupantes ya habría sido identificado.









El procedimiento se llevó a cabo este martes 30 de diciembre, alrededor de las 13, tras un amplio operativo que incluyó recorridas y rastrillajes en zonas rurales y de monte. Participaron efectivos de la División Investigaciones y Drogas Peligrosas, junto al Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional XIV de San Pedro.





Durante el operativo, los uniformados hallaron abandonado un Renault Captur blanco, con vidrios polarizados, en una zona de monte. El vehículo presentaba una de sus puertas abiertas y modificaciones internas compatibles con el ocultamiento y traslado encubierto de mercadería. De acuerdo con las primeras hipótesis, el rodado habría sido ocultado de manera intencional y no se descarta que los ocupantes hayan continuado su huida en otro vehículo de apoyo.





Tras el hallazgo, se activó una investigación científica con la intervención de la Policía Científica, que realizó el levantamiento de huellas dactilares y otros rastros considerados clave para la identificación de quienes utilizaron el automóvil.





En paralelo, se avanza en una investigación tecnológica a través del sistema provincial de videovigilancia 911, con el objetivo de reconstruir los recorridos del vehículo, detectar movimientos previos y posteriores al abandono y establecer si actuó en coordinación con otros rodados.









Además, se llevan a cabo cruces de información con distintas Unidades Regionales del norte misionero, ya que el vehículo estaría vinculado a varios hechos delictivos cometidos por grupos de entre cuatro y cinco personas.





En ese contexto, uno de los ocupantes fue reconocido e identificado como Brian C., mientras continúan las tareas para localizarlo y dar con el resto de los implicados.





El vehículo permanece secuestrado y a disposición de la Justicia, en tanto la investigación continúa con el objetivo de individualizar a los responsables, esclarecer la totalidad de los hechos y determinar la existencia de una posible estructura delictiva.