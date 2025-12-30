Un Hombre fue Hallado Muerto en San Vicente

Un hombre de 29 años fue hallado sin vida este martes por la mañana en un domicilio ubicado en el predio del Camping Los Cedros, en la localidad de San Vicente.





El hecho se registró alrededor de las 9:23 y fue alertado a las fuerzas de seguridad, que al llegar al lugar constataron el fallecimiento de Marcelo Aníbal Henker. Según las primeras actuaciones, se trataría de un presunto suicidio.





Por disposición judicial, el sitio fue preservado para la realización de las pericias correspondientes y se solicitó la intervención de la División Policía Científica y del médico policial, a fin de establecer formalmente las circunstancias del deceso.





La investigación quedó a cargo de las autoridades competentes.