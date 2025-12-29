Tres Personas Resultaron Lesionadas tras un Siniestro vial Entre una Motocicleta y Peatones en San Pedro

Tres personas sufrieron lesiones leves como consecuencia de un siniestro de tránsito registrado en la noche de ayer domingo, alrededor de las 21:30, sobre la Ruta Nacional N° 14, a la altura del kilómetro 1034, en el tramo que une las localidades de San Pedro y San Vicente.









Según informaron fuentes policiales, efectivos de la Comisaría Segunda de San Pedro constataron en el lugar que una motocicleta Yamaha Crypton 110 cc, conducida por un hombre de 27 años domiciliado en la zona de Terciados Paraíso, embistió a dos peatones que se encontraban sobre la cinta asfáltica. Las víctimas fueron una joven de 19 años y un hombre de 44, ambos vecinos de la localidad.





Como consecuencia del impacto, el motociclista y los dos peatones fueron asistidos y trasladados por personal de Bomberos Voluntarios al hospital local, donde se determinó que presentaban múltiples excoriaciones, sin riesgo para sus vidas. Asimismo, los test de alcoholemia realizados arrojaron resultados negativos, mientras que personal de Policía Científica trabajó en el lugar para realizar las pericias correspondientes y establecer las causas del hecho.