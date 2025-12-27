Un Hombre de 88 años Murió en San Vicente al Incendiarse su Vivienda Durante la Madrugada

Un incendio de gran magnitud registrado en la madrugada de este sábado provocó la muerte de un hombre de 88 años y destruyó por completo dos viviendas de madera en la localidad de San Vicente. El siniestro ocurrió alrededor de las 2 de la mañana sobre la Ruta Provincial N.º 13, a la altura del ex kilómetro 34.









La víctima fatal fue identificada como Valdemar Yerat (88), propietario de una de las casas afectadas, quien se encontraba en el interior del inmueble al momento de iniciarse el fuego y no logró salir debido a la rápida propagación de las llamas. La vivienda fue consumida en su totalidad.





En el lugar también se encontraba la hija del fallecido, Delsi G. (60), quien estaba de visita y logró escapar a tiempo. La mujer fue trasladada al hospital local, donde recibió atención médica por inhalación de humo y se encuentra fuera de peligro.





El incendio se extendió además a una vivienda lindante, también construida de madera, habitada por Norma Ilda H. (55) y Francisco Enrique H. (71), quienes resultaron ilesos, aunque el inmueble sufrió importantes daños materiales.





Para controlar el foco ígneo trabajaron cuatro dotaciones de Bomberos Voluntarios durante aproximadamente cuatro horas, junto a efectivos de la Comisaría Segunda de San Vicente. Gracias al operativo, se evitó que el fuego se propagara a otras construcciones cercanas.





Según las primeras pericias, el incendio se habría originado a raíz de un posible cortocircuito eléctrico. Por disposición del magistrado interviniente, el cuerpo del hombre fallecido fue entregado a sus familiares para su sepelio.