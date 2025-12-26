Denuncian el Hurto de una Mochila con una Notebook y un Celular

Una joven de 24 años denunció este jueves por la noche el hurto de una mochila con varios elementos de valor en el Barrio Sol de América, San Vicente.









Según consta en la denuncia radicada cerca de las 21 ante la Comisaría Seccional Primera de la Unidad Regional VIII, la víctima, identificada como Ángela Belén F. (24), informó la sustracción de una mochila que contenía una notebook Lenovo Ideapad color gris con su cargador, un teléfono celular Samsung Galaxy A33 5G de color negro y un mouse inalámbrico. El hecho es materia de investigación por parte de las autoridades policiales.





VIDEO DE UNA CÁMARA SE SEGURIDAD: