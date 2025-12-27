Choque y Vuelco a Metros de la Municipalidad de San Vicente

Un violento accidente de tránsito se produjo este mediodía en la intersección de las calles Democracia y Ricardo Balbín, en inmediaciones de la sucursal del Correo Argentino, una de las esquinas más transitadas de la ciudad. Como consecuencia del impacto, una camioneta terminó volcada sobre la calzada.





De acuerdo con el relato de testigos, el siniestro ocurrió cuando una camioneta que circulaba por calle Democracia colisionó con un automóvil que se incorporaba desde Ricardo Balbín. La fuerza del choque provocó que el conductor de la camioneta perdiera el control del rodado, lo que derivó en el vuelco del vehículo.





Al momento, y debido a lo reciente del hecho, no se informó oficialmente sobre la existencia de personas heridas. No obstante, vecinos y ocasionales transeúntes asistieron de inmediato a los ocupantes de los vehículos involucrados mientras aguardaban la llegada de los servicios de emergencia.

En el lugar trabaja personal policial, que dispuso la restricción del tránsito para realizar las pericias correspondientes y facilitar el retiro de los vehículos siniestrados. Se recomienda a los conductores evitar la zona y circular con precaución.





AMPLIAREMOS.







