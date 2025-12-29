Dos Hurtos Esclarecidos este Fin de Semana

Dos procedimientos policiales realizados durante la tarde del sábado permitieron esclarecer hechos de hurto en las localidades de Dos de Mayo y San Vicente, con autores aprehendidos y recuperación de los elementos sustraídos.





En Dos de Mayo, un hombre de 36 años, domiciliado en Picada Indumar, denunció la sustracción de su teléfono celular Samsung Galaxy A11, que se encontraba dentro de un vehículo estacionado en su propiedad. Tras la denuncia, personal policial desplegó un rápido operativo en inmediaciones de la zona, logrando secuestrar el aparato y aprehender a un joven de 19 años, señalado como el autor del hecho.









En tanto, en la ciudad de San Vicente, un hombre de 25 años, residente en el Barrio Ejército Argentino, denunció el hurto de un cilindro de gas de 10 kilos y un televisor marca Kanji de 42 pulgadas. A partir de tareas investigativas y un trabajo coordinado entre la División interviniente, Drogas Peligrosas y el Departamento de Investigación Criminal de Fronteras, se logró secuestrar la totalidad de los elementos sustraídos, que habían sido comercializados en el Barrio Progreso. Se determinó la participación de un joven de 20 años, quien ya se encontraba detenido por otro hecho de robo que tuvo como víctima a una mujer de 20 años.









En ambos casos, los elementos recuperados fueron puestos a disposición de la Justicia para su restitución a los respectivos denunciantes.