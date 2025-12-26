Posible Incendio Intencional Destruyó por Completo una Vivienda de Madera y no Hubo Heridos

Un incendio consumió totalmente una vivienda de madera durante la madrugada de este viernes en San Vicente, sin que se registraran personas lesionadas.

El hecho ocurrió alrededor de las 4:55, a la altura del kilómetro 984 de la Ruta Nacional 14. La casa, de aproximadamente 9 por 8 metros, con techo de cartón, pertenecía a Mirta Soledad R. (33), quien no se encontraba en el lugar al momento del siniestro.





Según las primeras averiguaciones, se sospecha que el incendio podría haber sido provocado de manera intencional por su concubino, Juan Esteban A. (36). En ese marco, se prevé la realización de pericias para determinar el origen del foco ígneo y se trabaja en la localización y aprehensión del presunto autor.