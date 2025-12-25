Jóven de 18 Años se Habría Suicidado en San Pedro

En la tarde de este jueves, un joven de 18 años, identificado como Cristian Eduardo Batista, fue hallado sin vida en una vivienda ubicada en Paraje Gentile, kilómetro 1345 de la Ruta Nacional 14, San Pedro.





Al parecer el joven se habría quitado la vida ahorcándose dentro del inmueble. En el lugar trabajó personal de la División de Criminalística Policía quienes llevaron adelante las actuaciones de rigor.





Trascendió además que el padre del joven, Ariel Batista, se habría suicidado de la misma manera en ese mismo lugar hace aproximadamente unos tres años atrás.





Según vecinos de la china Cristian era padre de una bebé de poco más de un año. El cuerpo fue entregado a sus familiares para su posterior inhumación, conforme a lo dispuesto por las autoridades judiciales intervinientes.