Despiste en la Ruta Nacional 14 Dejó un Conductor Herido

Un siniestro vial se produjo en la tarde de este viernes sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del tramo San Vicente–San Pedro, cuando un automóvil Volkswagen Gol Trend despistó y terminó fuera de la calzada.

El hecho ocurrió cerca de las 18:55, por causas que aún se investigan, momento en el cual el conductor del vehículo, un hombre de 38 años, perdió el control del rodado mientras circulaba en sentido San Vicente–San Pedro, sufriendo lesiones a raíz del impacto.





La víctima fue asistida en el lugar y trasladada en ambulancia de los Bomberos Voluntarios de San Pedro al hospital local, desde donde posteriormente fue derivada al Hospital Samic para estudios de mayor complejidad. En el lugar trabajó personal policial, que realizó las pericias correspondientes para determinar las circunstancias del siniestro.